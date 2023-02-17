Vav TV İzle
Haberler Magazin "Seni kendi ellerimle toprağa koymamın üzerinden 1 hafta geçti bekle beni" Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay...

"Seni kendi ellerimle toprağa koymamın üzerinden 1 hafta geçti bekle beni" Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay...

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilimizde yaşanan yıkıcı deprem sonrası binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Acı haberler ünlü isimlerin aileleri ve arkadaşlarından da geldi. Survivor yarışmasıyla tanınan Aşkım Burçe Tunay erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı. Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisinin ölümü üzerinden 1 hafta geçti. Tunay, depremde vefat eden sevgilisi Yiğit Can Datlı'yı andı.

17.02.2023 08:38 - Son Güncelleme: 17.02.2023 08:38
Seni kendi ellerimle toprağa koymamın üzerinden 1 hafta geçti bekle beni Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay...

Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem faciasında sevgilisini kaybedenn Survivor Aşkım, sevgilisinin vefatının üzerinden 1 hafta geçtikten sonra duygulandıran bir paylaşım yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seni kendi ellerimle toprağa koymamın üzerinden 1 hafta geçti bekle beni Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay...

'Yüzyılın felaketi', pazartesi günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.

Seni kendi ellerimle toprağa koymamın üzerinden 1 hafta geçti bekle beni Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay...

SURVIVOR BURÇE'NİN ACI GÜNÜ

'Survivor' yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı.

Seni kendi ellerimle toprağa koymamın üzerinden 1 hafta geçti bekle beni Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay...

Aşkım Burçe, sevgilisine Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla veda etmişti:

Seni kendi ellerimle toprağa koymamın üzerinden 1 hafta geçti bekle beni Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay...

Daha çok planımız vardı. Yapacak bir sürü şeyimiz vardı. Çok gülecektik, çok kavga edecektik. Şimdi sesine bile hasret mi bırakacaksın beni Datlım? Başka bir yer varsa orada tekrar görüşürüz belki. Yoksa da, seni tanımak benim cennetimdi zaten...

SON DAKİKA