"Seni kendi ellerimle toprağa koymamın üzerinden 1 hafta geçti bekle beni" Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay...
Kahramanmaraş'ta ve 10 ilimizde yaşanan yıkıcı deprem sonrası binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Acı haberler ünlü isimlerin aileleri ve arkadaşlarından da geldi. Survivor yarışmasıyla tanınan Aşkım Burçe Tunay erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı. Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisinin ölümü üzerinden 1 hafta geçti. Tunay, depremde vefat eden sevgilisi Yiğit Can Datlı'yı andı.
17.02.2023 08:38 - Son Güncelleme: 17.02.2023 08:38
Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem faciasında sevgilisini kaybedenn Survivor Aşkım, sevgilisinin vefatının üzerinden 1 hafta geçtikten sonra duygulandıran bir paylaşım yaptı.
SURVIVOR BURÇE'NİN ACI GÜNÜ
'Survivor' yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı.