"Seni kendi ellerimle toprağa koymamın üzerinden 1 hafta geçti bekle beni" Depremde sevgilisini kaybeden Survivor Aşkım Burçe Tunay...

Daha çok planımız vardı. Yapacak bir sürü şeyimiz vardı. Çok gülecektik, çok kavga edecektik. Şimdi sesine bile hasret mi bırakacaksın beni Datlım? Başka bir yer varsa orada tekrar görüşürüz belki. Yoksa da, seni tanımak benim cennetimdi zaten...