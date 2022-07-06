Acelen ne Nisa! Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı kupasıyla kapı kapı geziyor! Tartışmalı şampiyon Nisa...
Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 seonunun şampiyonu oldu. Şampiyonluk sonrasında sevgilisi Ogeday Girişken'le samimi görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Nisa Bölükbaşı tüm dikkatleri üzerine çekti.
Survivor All Star 2022'de şampiyon olabilmek için aylardır mücadele eden Nisa Bölükbaşı, 12 yıl aradan sonra Survivor'ın çıkardığı ilk kadın şampiyon oldu. İlk kadın Survivor şampiyonu ise Merve Oflaz'dı.
Survivor'da ilk yarıştığında Sercan Yıldırım ile anılan Nisa, daha sonra Barış Murat Yağcı ile ilişkisi başlamış ve evlilik teklifi bile almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldı.
Şimdilerde Ogeday Girişken ile sevgili olan Nisa Bölükbaşı, şampiyon olduğu akşam ilk kez sevgilisiyle bu denli samimi bir görüntü verdi.
YARIŞMA SONRASI İLK SARMAŞ DOLAŞ POZ
Survivor 2022 All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı ayağının tozuyla yeni yaşını kultladı. Survivor yarışmasının ilk gününden beri sevgili oldukları iddia edilen Nisa ve Ogeday Girişken'den pozlar da üst üste geldi.
Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı ile aynı takımda mücadele eden olan Ogeday iddialara dair daha önce "Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum" demişti. Ogeday Girişken Survivor Nisa'nın yeni yaşını romantik bir poz ve notla kutladı.