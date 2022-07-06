Masterchef Tunahan'ın son halini görenler inanamadı! O çıtı pıtı çocuk gitti bakın kendine ne yaptı! Tunahan Ak...
Masterchef'in diğer sezonlara göre reyting olarak epey altında kalan sezonuyla 2021 sezonu. Eren Kaşıkçı'nın şampiyonluğuyla biten Masterchef 2021 sezonunun akılda kalan isimlerinden biri de Tunahan Ak'tı. Nev-i şahsına münhasır karakteriyle kimileri tarafından çok sevilen kimileri tarafından da itici bulunan Tunahan Ak, Masterchef 2022 sezonunun elemelerine konuk oldu. Masterchef Tunahan'ın son halini görenlerse gözlerine inanamadı.
06.07.2022 11:44 - Son Güncelleme: 06.07.2022 11:44
Sempatik tavırlarıyla dikkatleri çeken Tunahan Ak, o dönem kadınlara yönelik hakaret içerikli tweetleriyle büyük bir skandala imzasını atmıştı.
Masterchef'in 2022 sezonuna konuk olan Tunahan Ak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte başta Tunahan Ak olmak üzere yarışma ünlülerin akıllara zarar değişimleri.