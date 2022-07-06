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Haberler Magazin Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un teknede aşk dolu dakikaları! Demet mor bikinisiyle sere serpe! Kameraları görünce...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un teknede aşk dolu dakikaları! Demet mor bikinisiyle sere serpe! Kameraları görünce...

Geçtiğimiz günlerde ihtişamlı bir törenler nişanlanan ve evlilik yolunda ilk adımı atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ön balayında kameralara yakalandı, olanlar oldu. Göcek'te tekne tatilinde görüntülenen çift kameraları görünce işi eğlenceye vurdu. Denize girmeyip, güneşin tadını çıkaran ünlü çiftin keyfi yerindeydi. Öte yandan Demet Özdemir mor bikinisiyle de dikkat çekti.

06.07.2022 10:01 - Son Güncelleme: 06.07.2022 10:01
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un teknede aşk dolu dakikaları! Demet mor bikinisiyle sere serpe! Kameraları görünce...

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un teknede aşk dolu dakikaları! Demet mor bikinisiyle sere serpe! Kameraları görünce...

Çift, nişan sonrası soluğu Göcek'te aldı. Özdemir ile Koç, önceki gün günlüğünü 30 bin liraya kiraladıkları teknede objektiflere takıldı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un teknede aşk dolu dakikaları! Demet mor bikinisiyle sere serpe! Kameraları görünce...

Görüntülenmemek için gün boyu dürbünle etrafı kontrol eden çift, yine de başarılı olamadı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un teknede aşk dolu dakikaları! Demet mor bikinisiyle sere serpe! Kameraları görünce...

Nişanlılar, gazetecileri görünce önce "Yakalandık" deyip ardından poz verdi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un teknede aşk dolu dakikaları! Demet mor bikinisiyle sere serpe! Kameraları görünce...

DENİZE GİRMEDİLER

Geçtiğimiz gün 15 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı çiçekli bikinisi ile beğeni yağmuruna tutulan Özdemir, bu kez mor bikinisi ve güzelliği ile dikkat çekti.

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