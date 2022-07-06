Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un teknede aşk dolu dakikaları! Demet mor bikinisiyle sere serpe! Kameraları görünce...
Geçtiğimiz günlerde ihtişamlı bir törenler nişanlanan ve evlilik yolunda ilk adımı atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ön balayında kameralara yakalandı, olanlar oldu. Göcek'te tekne tatilinde görüntülenen çift kameraları görünce işi eğlenceye vurdu. Denize girmeyip, güneşin tadını çıkaran ünlü çiftin keyfi yerindeydi. Öte yandan Demet Özdemir mor bikinisiyle de dikkat çekti.
06.07.2022 10:01 - Son Güncelleme: 06.07.2022 10:01
Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı.