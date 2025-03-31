“88 kiloya çıktım, 1.5 ayda 8 kilo verdim” 40'lık Pelin Karahan'ın zayıflık sırrı ortaya çıktı

İki çocuk annesi, başarılı oyuncu Pelin Karahan, verdiği bir röportajda formda kalmasının sırrını paylaştı. Hamilelik döneminde 88 kiloya kadar çıktığını açıklayan Karahan, sadece 1.5 ayda tam 8 kilo vererek 49 kiloya düşmeyi başardığını söyledi.
🍳 "KETOJENİK BESLENMENİN YANINA ARALIKLI ORUCU DA EKLEDİM"
Ekranların sevilen oyuncusu Pelin Karahan, dört yıl önce verdiği bir röportajda, sağlıklı yaşam yolculuğunun perde arkasını samimi bir dille anlatmıştı. İki çocuk annesi olarak geçirdiği yoğun hamilelik sürecinin ardından yalnızca verdiği kilolarla değil, edindiği alışkanlıklarla da örnek bir dönüşüm gerçekleştiren Karahan, ketojenik beslenme, aralıklı oruç, yoğun spor rutini ve temiz yaşam yaklaşımıyla dikkat çekiyor.
🤰 "İKİ HAMİLELİKTE TOPLAM 44 KİLO ALDIM"
Pelin Karahan, 2021 yılında verdiği röportajda ilk hamileliğinde 16, ikinci hamileliğinde ise 28 kilo aldığını açıklamıştı. Minyon yapılı bir kadın olarak aldığı kiloların kendisine hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır geldiğini ifade eden oyuncu, özellikle ikinci doğumdan sonra 88 kiloya kadar çıktığını söylemişti.
"Bu boya bu kadar kilo gerçekten çok fazlaydı. Ayak numaram bile büyümüştü. Canım yanıyordu…"
🥑 KETOJENİK BESLENME
Karahan, İstanbul'a döndükten sonra diyetisyeniyle birlikte ketojenik beslenme sistemine geçti. Karbonhidrat ve şekeri tamamen hayatından çıkaran oyuncu, süreci disiplinle uyguladı ve 1,5 ay gibi kısa bir sürede 8 kilo verdiğini açıkladı.
"Ketojenik beslenmeye başladığımda 57 kiloydum, kısa sürede 49 kiloya düştüm. Sporla birlikte yağ oranım azalırken kas oranım arttı."
⏱️ ARALIKLI ORUÇ: "16:8 SİSTEMİYLE ENERJİM ARTTI"
Karahan, sadece ketojenik diyeti uygulamakla kalmadı; aynı zamanda aralıklı oruç (intermittent fasting) sistemini de benimsedi. Günde iki ana öğün ve bir ara öğün ile beslendiğini, 16 saat açlık prensibini uyguladığını aktardı.
Başlangıçta vücudunun zorlandığını ancak birkaç gün sonra ciddi bir enerji artışı yaşadığını belirtti:
"İlk üç gün halsizdim, elim ayağım kesildi. Ama dördüncü günle birlikte enerjim fırladı. Yemek sonrası yaşadığım uyku hali kayboldu."
🏋️♀️ HAFTADA 5 GÜN SPOR
Oyunculuğunun yanı sıra sporu da hayatının merkezine alan Pelin Karahan, haftanın en az 5 günü spor yaptığını ifade etti. Fonksiyonel antrenmanları Ozan Onuş, kickboks çalışmalarını ise Hamit Özgün ile gerçekleştirdiğini söyleyen Karahan, sporun artık onun için bir "yaşam biçimi" haline geldiğini vurguladı.
"Kıbrıs'ta sette bile olsam spor salonuna giderim. Gidemesem sabah yürüyüşümü mutlaka yaparım. Uçak saatim belli olur olmaz eğitmenimden randevu alırım. Bu bir disiplin."
💃 "SADECE ZAYIFLAMADIM, KADINSI HATLARIMI KORUDUM"
Kardiyo ve ağırlık çalışmalarıyla birlikte vücudunun şekillendiğini, yalnızca kilo vererek değil aynı zamanda güçlü ama feminen bir görünüm elde ettiğini anlatan Karahan:
"Hedefim incecik olmak değil, güçlü ama kadınsı görünmekti. Bu dengeyi yakaladım."
👩👦👦 "ÇOCUKLARIMI ORGANİZE EDİP SPORA ÇIKIYORUM"
İki çocuk annesi olarak spora vakit ayırmakta zorlanmadığını, sadece öncelik sırasını değiştirdiğini söyleyen Karahan, çocuklarının sabah "Gitme, bizi sen yedir" demesine rağmen kararlı duruşunu koruduğunu ifade etti.
"Onlara da bu şekilde sporun hayatın bir parçası olması gerektiğini öğretiyorum. O kadar benimsemişler ki, yürüyüş yaptığım yolları artık onlar söylüyor."
🍽️ "MUTLULUĞU YEMEKTE ARAMIYORUM ARTIK"
Karahan, en büyük değişimin zihninde gerçekleştiğini vurguladı. Önceden çocuklarının artan yemeklerini bitirdiğini, yapılan tatlıları "ayıp olmasın" diye yediğini söyleyen oyuncu, artık bu düşünce kalıplarını hayatından çıkardığını anlattı.
"Evde baklava yapıldığında 'Yemezsem olmaz' diyordum. Şimdi o düşünceyi sildim. Çünkü hayatımda başka yerlerden mutluluk alıyorum."
💆♀️ BAKIM RİTÜELLERİ: HAMAM, KESE, HYDRAFACİAL
Karahan, bakımına da özen gösteriyor. Saçlarının her şekle kolayca girdiğini, yüzünün makyaj tutma konusunda avantajlı olduğunu söylese de, asla makyajla uyumadığını, cilt bakım rutinlerini aksatmadığını da ekliyor.
"Hamamı çok severim. Kese mutlaka yaptırırım. Arada cilt bakımı olarak hydrafacial yaptırıyorum."
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram