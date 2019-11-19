Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde
İstanbul'da Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin önemli tiyatro sanatçılarından, ''hocaların hocası'' Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatroları (DT) çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği 11 yıl boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor.
19.11.2019 12:18
- Son Güncelleme: 19.11.2019 12:27
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