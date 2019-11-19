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Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde

İstanbul'da Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin önemli tiyatro sanatçılarından, ''hocaların hocası'' Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatroları (DT) çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği 11 yıl boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor.

19.11.2019 12:18 - Son Güncelleme: 19.11.2019 12:27
Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde

Türkiye'nin önemli tiyatro sanatçılarından, ''hocaların hocası'' Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatroları (DT) çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği 11 yıl boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor.

Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde

Thornton Wilde'nin 1952'de sahnelenen "Ramak Kaldı" oyununda başrol oynayan Yıldız Kenter'in fotoğrafları arşivde bulunuyor.

Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde

1956 - Abdülhak Hamit Tarhan - Finten

Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde

Fritz Schweiger - "Misafir"

Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde

Kenter'in (solda) John Osborne'un 1958'de sahnelenen "Öfke" oyunun da başrolleri paylaştığı merhum oyuncu Tomris Oğuzalp (sağda) ile sahnesi de DT arşivinde bulunan fotoğraflardan bazıları.

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