8 yıllık ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’ın dilekçesi şaşkına çevirdi! “Ölümle burun buruna...”

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'ndaki apartman dairesine 11 bin lira verdiği ve kira artırımına karşı çıktığı nedeniyle ev sahibi ile mahkemelik olmuştu. Tanyolaç'ın mahkemeye sunduğu dilekçede boğazın yanı başında oturduğu ve partiler verdiği evde sanki zorla oturduğu izlenimi verdiği ortaya çıktı. Ünlü isim, "Depremde yıkılma riski çok yüksek ölümle burun buruna yaşamımı sürdürüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine 11 bin lira kira vermesi gündeme bomba gibi düştü.
Ev sahibinin kira tespitinin 80 bin lira olması yönünde açtığı davaya Feraye Tanyolaç'ın gönderdiği dilekçe damga vurdu.
Sabah'ta yer alan habere göre; Tanyolaç'ın mahkemeye sunduğu dilekçede boğazın yanı başında oturduğu ve partiler verdiği evde sanki zorla oturduğu izlenimi verdiği ortaya çıktı.