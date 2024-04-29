26'lık sevgilisi Gülseren Ceylan canlı yayında pot kırınca buz kesti! Mehmet Ali Erbil “Cinsel anlamda sağlıklıyım” demişti

1 Attığı her adımla yıllardır adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, son olarak kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile uzun bir süre gündem oldu.

2 Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan ikiliden Mehmet Ali Erbil, verdiği bir röportajda "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" ifadelerini kullandı.