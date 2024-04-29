26'lık sevgilisi Gülseren Ceylan canlı yayında pot kırınca buz kesti! Mehmet Ali Erbil “Cinsel anlamda sağlıklıyım” demişti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile TikTok üzerinden bir canlı yayın açtı. Canlı yayın sırasında sevgilisine masaj yapan Gülseren Ceylan, kırdığı potla dikkat çekti. Daha önce "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" açıklamasıyla çok konuşulan Erbil ise bir süreliğine duraksayıp durumu toparlamaya çalıştı. İşte detaylar...
Attığı her adımla yıllardır adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, son olarak kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile uzun bir süre gündem oldu.
Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan ikiliden Mehmet Ali Erbil, verdiği bir röportajda "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarının yanı sıra genç sevgilisi nedeniyle kızı Yasmin Erbil ile yaşadığı gerginlikle de bir süre magazin gündeminde yer alan Erbil, bu kez TikTok üzerinden açtığı canlı yayınla çok konuşuldu.