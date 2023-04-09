RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 8 yıl sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu'nun Tuba Ekinci ile klipteki yatak görüntüleri şoke etti: 'Çabuk Yüz Yıllık Mucize'nin Kemal'ine bakın...'

8 yıl sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu'nun Tuba Ekinci ile klipteki yatak görüntüleri şoke etti: 'Çabuk Yüz Yıllık Mucize'nin Kemal'ine bakın...'

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu'nun Tuba Ekinci ile yatak görüntüleri sosyal medyayı salladı. 37 yaşındaki ünlü isim meğer tam 8 yıl önce şarkıcının klibinde oynamış. Görenler gözlerine inanamazken yapılan yorumlar da sosyal medyada yıllar sonra gündem oldu. Görüntülerde Birkan Sokullu ile Tuba Ekinci'nin samimi halleri dikkat çekerken, yakışıklı oyuncunun o yıllardaki hali de çok konuşuldu. İşte detaylar...

09.04.2023 17:26 - Son Güncelleme: 09.04.2023 17:26
8 yıl sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu’nun Tuba Ekinci ile klipteki yatak görüntüleri şoke etti: ’Çabuk Yüz Yıllık Mucize’nin Kemal’ine bakın...’

Ekranların tanıdık simalarından oyuncu Birkan Sokullu'nun şarkıcı Tuba Ekinci ile klipteki yatak görüntüleri yıllar sonra sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

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8 yıl sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu’nun Tuba Ekinci ile klipteki yatak görüntüleri şoke etti: ’Çabuk Yüz Yıllık Mucize’nin Kemal’ine bakın...’

Birkan Sokullu, 2012 yılında meslektaşı Aslı Enver ile dünyaevine girmişti. İkili 2015 yılında boşandı.

8 yıl sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu’nun Tuba Ekinci ile klipteki yatak görüntüleri şoke etti: ’Çabuk Yüz Yıllık Mucize’nin Kemal’ine bakın...’

Yakışıklı oyuncu şimdilerde Eda Gürkaynak ile birlikte. Çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

8 yıl sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu’nun Tuba Ekinci ile klipteki yatak görüntüleri şoke etti: ’Çabuk Yüz Yıllık Mucize’nin Kemal’ine bakın...’

Geçtiğimiz yıl Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu son olarak yayın hayatına yeni başlayan Yüz Yıllık Mucize dizisinde Kemal karakterine hayat veriyor.

8 yıl sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu’nun Tuba Ekinci ile klipteki yatak görüntüleri şoke etti: ’Çabuk Yüz Yıllık Mucize’nin Kemal’ine bakın...’

ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAFLARIYLA ŞOKE ETTİ.

2005 yılında oyunculuğa adım atan Sokullu'nun ilk olarak Tuğba Ekinci'nin 'Kutku Kutu' klibinde rol aldığı ortaya çıktı.

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