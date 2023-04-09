8 yıl sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu'nun Tuba Ekinci ile klipteki yatak görüntüleri şoke etti: 'Çabuk Yüz Yıllık Mucize'nin Kemal'ine bakın...'
Ünlü oyuncu Birkan Sokullu'nun Tuba Ekinci ile yatak görüntüleri sosyal medyayı salladı. 37 yaşındaki ünlü isim meğer tam 8 yıl önce şarkıcının klibinde oynamış. Görenler gözlerine inanamazken yapılan yorumlar da sosyal medyada yıllar sonra gündem oldu. Görüntülerde Birkan Sokullu ile Tuba Ekinci'nin samimi halleri dikkat çekerken, yakışıklı oyuncunun o yıllardaki hali de çok konuşuldu. İşte detaylar...
09.04.2023 17:26 - Son Güncelleme: 09.04.2023 17:26
Ekranların tanıdık simalarından oyuncu Birkan Sokullu'nun şarkıcı Tuba Ekinci ile klipteki yatak görüntüleri yıllar sonra sosyal medyada tekrar gündeme geldi.
Birkan Sokullu, 2012 yılında meslektaşı Aslı Enver ile dünyaevine girmişti. İkili 2015 yılında boşandı.
Geçtiğimiz yıl Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu son olarak yayın hayatına yeni başlayan Yüz Yıllık Mucize dizisinde Kemal karakterine hayat veriyor.