3 çocuk annesi Adriana Lima doğum sonrası bakın nasıl zayıflamış! "Yağ tulumu gibiymiş...." 41 yaşında 18 kilo verdi!

Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde anne oldu. Ünlü modelin doğum kilosu ve değişimi çok konuşuldu. Lima'nın son halini görenler sosyal medyadan "Yağ tulumu gibi" ve "Koskoca manken bu hale geldiyse biz ne yapalım.." gibi yorumlarda bulundu.