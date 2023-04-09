Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile aşka geldi sosyal medya yıkıldı! Şakşuka Tarık Mengüç başta ünlülerden mesaj yağdı: "Huzur varsa aşk vardır"
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile aşka geldi sosyal medya yıkıldı! Şakşuka Tarık Mengüç başta ünlülerden Seda Sayan ve eşine mesaj yağdı. Eşiyle birlikte Yunanistan tatilinde olan Seda Sayan Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Seda Sayan ve eşinin aşk paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Ünlülerden gelen peş peşe paylaşımlar arasında Funda Mengüç ile mutlu bir evliliği olan Baran ve Sevde adında iki çocuk babası olan Tarık Mengüç de vardı.
09.04.2023 17:19 - Son Güncelleme: 09.04.2023 17:26
"HUZUR VARSA AŞK VARDIR"
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile aşka geldi sosyal medya yıkıldı! Şakşuka Tarık Mengüç başta ünlülerden Seda Sayan ve Çağlar Ökten'e mesaj yağdı.
Seda Sayan'ın Instagram paylaşımına kısa sürede yorum yağdı. Yorum yapanlar arasında yer alan Tarık Mengüç de eşi ile gündeme geldi.
2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapan Tarık Mengüç, ardından televizyon macerasına da atıldı ve Cennet Mahallesi ile Survivor 2017 kadrosunda yer aldı.