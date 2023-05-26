8 sırrı ortaya çıktı! Marilyn Monroe'nin uyguladığı bu yöntemle x10 kat daha çekici görünün! 1950'den 2023'e makyaj tüyoları...
Marilyn Monroe'nin güzellik sırrı ortaya çıktı! 1950'li ylllara damga vuran Monroe bu sayede çok daha çekici görünüyordu. Yıldız ismin kullandığı 8 farklı tüyo hem sizi şaşırtacak hem de 10 kat daha genç ve çekici görünmenizi sağlayacak. Günümüzde popüler olan abartılı kontür ve koyu göz makyajının yerini daha soft ve kadınsı modeller almaya başladı. İşte Marilyn Monroe tarafından ortaya çıkarılan güzellik ipuçları...
26.05.2023 11:10 - Son Güncelleme: 26.05.2023 11:10
Marilyn Monroe'nin 8 farklı güzellik tüyosu ortaya çıktı. Geçmiş dönemlerin en güzel kadınları arasında yer alan Monroe'nin bu sırları çok daha feminen bir görünüm elde etmenizi sağlayacak. İşte uyguladığınızda etrafınızdakilerin ağzını açık bırakacak güzellik tüyoları...
Marilyn Monroe, aramızdan erken yaşta ayrılmış olsa da arkasında büyük bir güzellik ve stil mirası bırakarak günümüze ışık tutuyor.
Marilyn Monroe hakkında yazılanlara göre, güzel yıldız o dönemde cildinin ışıltılı bir görünüme sahip olması için hormonlu bir güzellik kremi kullanıyormuş.
Bu kremin içerdiği hormonlar Monroe'nun cildince ince bir tüylenmeye sebep oluyordu. Bu sayede beyaz küçük tüyler kamerada kadifemsi ve ışıltılı bir görünüm sağlıyordu.