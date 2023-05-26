53 kiloya düşen Eda Ece'nin sırrı ortaya çıktı! Aldığı kilolarla çok eleştirilmişti! ''Yorgunlukla baş edebilmek...'' Yağları cayır cayır eridi!
Pis Yedili'deki Cimbom karakteriyle yıldızı parlayan Eda Ece bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelmişti. Tatilde çekilen mayolu fotoğraflarını "Gazetedeki antiloba inanma" sözleriyle tiye alan oyuncunun kilo verme yöntemi ortaya çıktı. 53 kiloya kadar düşen Eda Ece'ni kısa sürede eridiğini görenler ünlü oyuncunun zayıflama sırrını araştırmaya başladı. Bakın nasıl kilo vermiş...
26.05.2023 11:03 - Son Güncelleme: 26.05.2023 11:03
Eda Ece'nin tığ gibi kalma formülünü merak edenlere güzel haber geldi. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yaz tatilinde kameralara takılmış ve kilolu halleriyle dikkat çekmişti. Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimlerinden olan Ece meğer böyle kilo vermiş! Yağları cayır cayır eriten formülü ortaya çıktı! ''Yorgunlukla baş edebilmek...''
Pis Yedili, İlişki Durumu Karışık, Beni Böyle Sev, Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Eda Ece'nin kilolu hallerini görenler tanıyamadı. Şaşırtan fotoğraflarını görenler bir daha baktı. Kısa sürece iğne ipliğe dönen oyuncunun kilo verme yöntemi açığa çıktı.
Çok sayıda hayran kitlesine sahip olan Eda Ece'nin nasıl zayıfladığı merak edilirken ünlü oyuncu kiloyu ne şekilde verdiğini açıkladı.