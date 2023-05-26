İbrahim Tatlıses'ten çocukları ve torunu hakkında ilk açıklama! Miras kavgası mı başladı? "Bana deli dediler, o kirayı ben bahşiş veriyorum..."
İbrahim Tatlıses'ten çocukları ve torunu hakkında ilk açıklama geldi. 71 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in çocuklarıa rasında miras kavgası mı başladı? 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses'le evi yüzünden mahkemelik oldu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması önceki gün görüldü. Tatlıses, konuyla ilgili açıklamada buşundu, üzüntüsüne dile getirdi.
MİRAS KAVGASI MI BAŞLADI?
İbrahim Tatlıses'ten çocukları ve torunu hakkında ilk açıklama geldi. "Bana deli dediler" diyen Tatlıses açıklamasıyla dikkat çekti.
İbrahim Tatlıses'in iddiaya göre Sarıyer Oyak Sitesi'ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği torunu Mert Tatlıses'e dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada İbrahim Tatlıses'in avukatı Yağız Karadenizli, "Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir'e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir" dedi.
"ÜZÜNTÜ DUYDUĞUM İÇİN AÇTIM O DAVAYI"
Açıklama yapan İmparator şöyle dedi: "Ben evladıma bu raporu vermekten üzüntü duyduğum için onların beni deli olarak görmesinden üzüntü duyduğum için açtım o davayı. Bu zamana kadar sustum 7 yıldır bir şey demedim. Tabii ki oturabilir ama bana deli dediler. Ben evlatlarıma bakıyorum o zaman o da evladına baksın. Ben oradaki kirayı bahşiş veriyorum, benim gibi bir baba, benim gibi bir dede bulamazlar. Bu arada ev Seyrantepe'de Sarıyer'de değil. "