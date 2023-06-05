8 gün önce boşanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelinine bakın! Can Aslantuğ paylaştı annesi bakın ne yorum yaptı! ''Bir içim su''
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 29 Mayıs'ta boşandı. 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren çiftin mahkemeye el ele gelince gündem olmuştu. Halen sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını silmeyen ikili kafaları karıştırdı. Öte yandan Onan boşandıktan sonra soluğu Foça'da aldı. Oyuncu hesabından doğu ile iç içe fotoğraflarını paylaşıyor. Bir yandan da Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 22 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ gündemde sıkça konuşulmaya başlandı. Meğer uzun bir süredir kız arkadaşı varmış!
05.06.2023 10:16 - Son Güncelleme: 05.06.2023 10:16
8 gün önce boşanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelinine bakın! Can Aslantuğ paylaştı annesi bakın ne yorum yaptı! ''Bir içim su''.
"Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok" diyen Arzum Onan 19 Mayıs'taki boşanmanın ardından İstanbul'u hemen terk etti.
"Belirsizlik herkesi korkutur ama yalnız kalmakla ilgili bir korku yaşamıyorum" diyen Arzum Onan'ın doğayla iç içe pozlarına beğeni yağdı.