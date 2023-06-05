8 gün önce boşanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelinine bakın! Can Aslantuğ paylaştı annesi bakın ne yorum yaptı! ''Bir içim su''.

"Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok" diyen Arzum Onan 19 Mayıs'taki boşanmanın ardından İstanbul'u hemen terk etti.