Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros son haliyle sahneye çıktı olanlar oldu "Hiç mi Allah korkusu yok" Yorumlara cevap gecikmedi
Bir dönem pek çok televizyonda yer alan evlilik programlarından birinde karşımıza çıkmıştı Solmaz Çiros. Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla birlikte şöhrete kavuşan ardından bir dizi projesiyle de izleyici karşısına çıkan Solmaz Çiros şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Düğünlerde sahne de alan Solmaz Çiros, Çanakkale'de sahne aldığı bir düğünden paylaşım yaptı. Çiros'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.
05.06.2023 10:39 - Son Güncelleme: 05.06.2023 10:54
18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.
Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Şimdilerde düğünlerde sahne alıyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.