Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer'i paylaştı o karedeki tektaş detayı dedikodu kazanını kaynattı: "Evleniyormuş"
Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer'i paylaştı o karedeki tektaş detayı dedikodu kazanını kaynattı. Yakın arkadaşının 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi Burcu Denizer ile aşkı ortaya çıkınca kaçmaktan vazgeçip görüntü vermeye başlayan Kaan Urgancıoğlu Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Urgancıoğlu'nun evleneceği iddia edildi.
05.06.2023 09:38 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:45
"EVLENİYORMUŞ"
Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer'i paylaştı o karedeki tektaş detayı dedikodu kazanını kaynattı.
Geçtiğimiz yaz Burcu Denizer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kaan Urgancıoğlu'nun, en yakın arkadaşının eski sevgilisine gönlünü kaptırması günlerce konuşuldu.
Ardından Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer'le lüks bir restorandan çıkarken ilk kez TAKVİM kameralarına yakalandı.
Sevgilisini artık saklamayan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer'in bu fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Denizer'in parmağındaki yüzük tektaş olarak yorumlandı.