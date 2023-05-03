8 aylık evlilikte sona gelindi! Demet Özdemir’in ilişki itirafının ardından Oğuzhan Koç’tan hamle! Seda Sayan tepkisiz kalamadı...
Oğuzhan Koç'la 8 aylık evliliğini bitirme kararı alan oyuncu Demet Özdemir, ilişkilerinin neden yürümediği ile ilgili bir soruya verdiği yanıtla gündem oldu. Ünlü oyuncunun cevabı sosyal medyada büyük ses getirirken Özdemir ile Engin Akyürek hakkında ortaya atılan iddia ağızları açık bıraktı. Tüm bunlar yaşanırken Oğuzhan Koç ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Buraya bir ara güzel bir şeyler yazılacak" diyen Koç'un paylaşımına Seda Sayan tepkisiz kalamadı. İşte detaylar...
03.05.2023 19:25 - Son Güncelleme: 03.05.2023 19:25
Geçtiğimiz yaz görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç gündemden düşmüyor.