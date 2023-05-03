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Haberler Magazin 8 aylık evlilikte sona gelindi! Demet Özdemir’in ilişki itirafının ardından Oğuzhan Koç’tan hamle! Seda Sayan tepkisiz kalamadı...

8 aylık evlilikte sona gelindi! Demet Özdemir’in ilişki itirafının ardından Oğuzhan Koç’tan hamle! Seda Sayan tepkisiz kalamadı...

Oğuzhan Koç'la 8 aylık evliliğini bitirme kararı alan oyuncu Demet Özdemir, ilişkilerinin neden yürümediği ile ilgili bir soruya verdiği yanıtla gündem oldu. Ünlü oyuncunun cevabı sosyal medyada büyük ses getirirken Özdemir ile Engin Akyürek hakkında ortaya atılan iddia ağızları açık bıraktı. Tüm bunlar yaşanırken Oğuzhan Koç ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Buraya bir ara güzel bir şeyler yazılacak" diyen Koç'un paylaşımına Seda Sayan tepkisiz kalamadı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
03.05.2023 19:25 - Son Güncelleme: 03.05.2023 19:25
8 aylık evlilikte sona gelindi! Demet Özdemir’in ilişki itirafının ardından Oğuzhan Koç’tan hamle! Seda Sayan tepkisiz kalamadı...

Geçtiğimiz yaz görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç gündemden düşmüyor.

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8 aylık evlilikte sona gelindi! Demet Özdemir’in ilişki itirafının ardından Oğuzhan Koç’tan hamle! Seda Sayan tepkisiz kalamadı...

Boşanacakları yönündeki haberleri sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamayla doğrulayan ikili, bu süreçte birçok iddiayla gündeme geldi.

8 aylık evlilikte sona gelindi! Demet Özdemir’in ilişki itirafının ardından Oğuzhan Koç’tan hamle! Seda Sayan tepkisiz kalamadı...

Çift hakkında son olarak Ebru Şancı bir iddiada bulundu. Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapan Şancı, şunları söyledi: "Demet'le ilgili çok büyük bir iddia duydum.

8 aylık evlilikte sona gelindi! Demet Özdemir’in ilişki itirafının ardından Oğuzhan Koç’tan hamle! Seda Sayan tepkisiz kalamadı...

Demet'im güzel kızım... İki kişinin bildiği asla sır olmuyor işte... Çok yakın arkadaşlarından birine; birinden çok etkilendiğini söylediği iddiasını duydum.

8 aylık evlilikte sona gelindi! Demet Özdemir’in ilişki itirafının ardından Oğuzhan Koç’tan hamle! Seda Sayan tepkisiz kalamadı...

Hatta bu etkilenmeden sonra zaten eşiyle araya soğukluk girdi. Oğuzhan yakın çevresine 'Benim karıma ne oldu?' diyormuş. Karşı taraf da ünlü bir oyuncu. Bahsettiğim isim dizideki partneri..."

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