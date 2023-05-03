Nesrin Cavadzade’nin dekolteli transparan tarzı tepki çekti! Yorum üstüne yorum yağdı: “Üzerindekileri de çıkarsaydın ne kalmış ki...”
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nesrin Cavadzade Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Dekolteli transparan kıyafetiyle art arda paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Üzerindekileri de çıkarsaydın ne kalmış ki" derken bir başkası "Ayıp ya vallahi ayıp" ifadelerini kullandı. İşte Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları...
03.05.2023 18:41 - Son Güncelleme: 03.05.2023 18:41
Sosyal medyayı aktif kullanan Nesrin Cavadzade, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti.