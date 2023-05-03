Vav TV İzle
Haberler Magazin Nesrin Cavadzade’nin dekolteli transparan tarzı tepki çekti! Yorum üstüne yorum yağdı: “Üzerindekileri de çıkarsaydın ne kalmış ki...”

Nesrin Cavadzade’nin dekolteli transparan tarzı tepki çekti! Yorum üstüne yorum yağdı: “Üzerindekileri de çıkarsaydın ne kalmış ki...”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nesrin Cavadzade Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Dekolteli transparan kıyafetiyle art arda paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Üzerindekileri de çıkarsaydın ne kalmış ki" derken bir başkası "Ayıp ya vallahi ayıp" ifadelerini kullandı. İşte Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları...

03.05.2023 18:41 - Son Güncelleme: 03.05.2023 18:41
Nesrin Cavadzade’nin dekolteli transparan tarzı tepki çekti! Yorum üstüne yorum yağdı: “Üzerindekileri de çıkarsaydın ne kalmış ki...”

Sosyal medyayı aktif kullanan Nesrin Cavadzade, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nesrin Cavadzade’nin dekolteli transparan tarzı tepki çekti! Yorum üstüne yorum yağdı: “Üzerindekileri de çıkarsaydın ne kalmış ki...”

Ünlü oyuncu, dekolteli transparan kıyafetiyle verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Nesrin Cavadzade’nin dekolteli transparan tarzı tepki çekti! Yorum üstüne yorum yağdı: “Üzerindekileri de çıkarsaydın ne kalmış ki...”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, Cavadzade'nin takipçilerini ikiye böldü.

Nesrin Cavadzade’nin dekolteli transparan tarzı tepki çekti! Yorum üstüne yorum yağdı: “Üzerindekileri de çıkarsaydın ne kalmış ki...”

Kimisi pozları beğenirken kimisi oyuncuyu sert bir dille eleştirdi.

Nesrin Cavadzade’nin dekolteli transparan tarzı tepki çekti! Yorum üstüne yorum yağdı: “Üzerindekileri de çıkarsaydın ne kalmış ki...”

Bir sosyal medya kullanıcısı "Üzerindekileri de çıkarsaydın ne kalmış ki" derken bir başkası "Ayıp ya vallahi ayıp" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA