İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın kızı Zübeyde Melek İdo Tatlıses’in eşine “Görümcelik” yaptı! Biri annesinin diğeri babasının gelini...
İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Zübeyde Melek, bir yanına İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'yi diğer yanına ise Savaş Zafer'in eşi Melis Ketenci'yi alarak verdiği pozu yayınladı. Zübeyde'nin "Görümce" göndermeli notu dikkat çekerken son hali hayran bıraktı. İşte Zübeyde Melek Akkaş'ın o paylaşımı...
03.05.2023 20:41 - Son Güncelleme: 03.05.2023 20:41
İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kural bozdu.
Ünlü isim, bir yanına İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'yi diğer yanına ise Savaş Zafer'in eşi Melis Ketenci'yi alarak verdiği pozu yayınladı.