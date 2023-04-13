8 aylık evlilikte mutsuz son! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanmak için düğmeye bastı! Karar sonrası Demet’ten flaş hamle...
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 2022 senesinin ağustos ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenmişti. Düğün törenleriyle çok konuşulan çift, geçen günlerde ayrılık haberleriyle gündem olmuştu. Evliliklerinde kriz çıkan çiftin aşklarına ikinci şansı verdiği öğrenilmişti. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çift boşanma kararı aldı. Karar sonrası Özdemir cephesinden de flaş hamle geldi. İşte detaylar...
13.04.2023 00:14 - Son Güncelleme: 13.04.2023 00:48
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 2022 senesinin ağustos ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenmişti.
Evliliklerinde kriz çıkan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un aşklarına ikinci şansı verdiği öğrenilmişti.
Ancak Demet Özdemir'in doğum gününde şiddetli bir kavga ettikleri öne sürülen ikilinin ilişkisi o gecenin ardından bir daha düzelmedi. Bir süredir ilişkilerini kurtarmaya çalışan oyuncu ve şarkıcı, başarılı olamadı.