Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’un kardeşi bakın kim! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer Diriliş Ertuğrul’un yıldızıyla...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Seda Yıldız, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizide Turgut Alp karakterini canlandıran Rüzgar Aksoy da kısa sürede gündem oldu. Oyuncu hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Aksoy'un ünlü oyuncuyla kardeş olduğunu ilk kez duyanlar "Nasıl anlamadık" yorumunda bulundu. Bakın Rüzgar Aksoy'un Arka Sokaklar ve Diriliş Ertuğrul'da da rol alan kardeşi kimmiş...
12.04.2023 23:41 - Son Güncelleme: 12.04.2023 23:44
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Turgut Alp karakterini canlandıran Rüzgar Aksoy, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.