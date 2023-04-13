Hadise “Ölmek istedim, ölsün istedim” deyip paylaştı! Açıklaması sosyal medyada olay oldu! 5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti...
Attığı her adımla adından söz ettiren Hadise, hem Mehmet Dinçerler'le 5 ay süren evliliği hem de Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla geçen sene sık sık magazin gündeminde yer aldı. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan şarkıcı, bu kez yeni şarkısıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabında Feryat şarkısının tanıtımını yapan Hadise'nin kullandığı ifadeler ise dikkat çekti. Açıklamasında "Ölmek istedim, ölsün istedim" sözlerine yer veren Hadise, kısa sürede gündem oldu. İşte o açıklama...
13.04.2023 01:55 - Son Güncelleme: 13.04.2023 01:55
İş insanı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkı evliliğe taşıyan ünlü şarkıcı kısa süre sonra boşanma kararı almıştı.
30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleştirdikleri bir törenle dünya evine giren şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 4 buçuk ay süren evliliklerinin ardından ilişkilerini sonlandırmıştı.
Hem evliliği hem boşanmasıyla uzun süre magazin gündeminde yer edinen şarkıcı, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla da çok konuşulmuştu.
Attığı her adımla adından söz ettiren Hadise, şimdi ise yeni şarkısıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabında Feryat şarkısının tanıtımını yapan Hadise'nin kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.