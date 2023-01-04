75 yaş hayali ağızları açık bıraktı! Okan Bayülgen’den erotik cevap! “Orada başarılı olmaya çalışacağım” Meğer emekli olunca...
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şovmen Okan Bayülgen, konuk olduğu bir programda yine çok konuşulacak ifadeler kullandı. Okan Bayülgen'in "Nasıl bir 75 yaş hayalin var? Nasıl bir ömrün olsun o yaşlarda?" sorusuna verdiği cevap bir hayli erotik oldu. Ünlü şovmenin emeklilik hayali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken duyanları şaşkına çevirdi. İşte Okan Bayülgen'in o hayali...
04.01.2023 22:32 - Son Güncelleme: 04.01.2023 22:32