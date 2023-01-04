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Haberler Magazin 75 yaş hayali ağızları açık bıraktı! Okan Bayülgen’den erotik cevap! “Orada başarılı olmaya çalışacağım” Meğer emekli olunca...

75 yaş hayali ağızları açık bıraktı! Okan Bayülgen’den erotik cevap! “Orada başarılı olmaya çalışacağım” Meğer emekli olunca...

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şovmen Okan Bayülgen, konuk olduğu bir programda yine çok konuşulacak ifadeler kullandı. Okan Bayülgen'in "Nasıl bir 75 yaş hayalin var? Nasıl bir ömrün olsun o yaşlarda?" sorusuna verdiği cevap bir hayli erotik oldu. Ünlü şovmenin emeklilik hayali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken duyanları şaşkına çevirdi. İşte Okan Bayülgen'in o hayali...

04.01.2023 22:32 - Son Güncelleme: 04.01.2023 22:32
75 yaş hayali ağızları açık bıraktı! Okan Bayülgen’den erotik cevap! “Orada başarılı olmaya çalışacağım” Meğer emekli olunca...

Ünlü şovmen, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Bayülgen özellikle estetikli kadınlarla ilgili söyledikleriyle günlerce konuşuldu.

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75 yaş hayali ağızları açık bıraktı! Okan Bayülgen’den erotik cevap! “Orada başarılı olmaya çalışacağım” Meğer emekli olunca...

"BENDE TİKSİNTİ YARATIYOR"
Bayülgen, verdiği bir röportajda "Estetikli kadınları eleştirdiğiniz bir konuşmanıza denk geldim. O sırada yanımdaki arkadaşım, "Sokakta yanından çok güzel ve estetikli bir kadın geçse bakmayacak mıymış yani?" dedi" sözleri üzerine şunları söyledi:

75 yaş hayali ağızları açık bıraktı! Okan Bayülgen’den erotik cevap! “Orada başarılı olmaya çalışacağım” Meğer emekli olunca...

"Bakmayacağım, zaten kocaları da bakmıyor onlara. Hiçbir şekilde çekici gelmiyor. Yapılmış vücutlar, yapılmış yüzler bende tiksinti yaratıyor. Bu ülkenin farklı genetik yapıda kadınlarına bayılıyorum. Kemerli bir burnu çok güzel buluyorum mesela.

75 yaş hayali ağızları açık bıraktı! Okan Bayülgen’den erotik cevap! “Orada başarılı olmaya çalışacağım” Meğer emekli olunca...

En önemlisi de yapılmamış bir yüzde artık oturmuş bir karakteri, o kadının kendine ait izlerini çok seviyorum. Dikkat edin; evet genç kızlar çok güzeldir, ciltleri pürüzsüzdür ama bakışları aptal saptaldır.

75 yaş hayali ağızları açık bıraktı! Okan Bayülgen’den erotik cevap! “Orada başarılı olmaya çalışacağım” Meğer emekli olunca...

Çünkü karakteri oturmamıştır daha. Anlam yoktur yüzünde. 30'larında, 40'larında, doğal bir kadın çok güzeldir. O kadar güzeldir ki işte ona aşık olursunuz.

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