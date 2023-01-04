Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü bir oyuncu! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı...
Kadrosunda Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Rüzgar Aksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterini canlandıran Seda Yıldız, ekrana gelen son bölümle birlikte gündem oldu. Başarılı performansıyla bir kez daha adından söz ettiren ünlü oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Özge Törer'in canlandırdığı Bala Hatun'un babası Şeyh Edebali rolüyle izleyici karşısına çıkan Yıldız'ın özellikle çocukları merak edildi. Yıldız'ın, Muhteşem Yüzyıl'da da rol alan ünlü oyuncunun babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Seda Yıldız'ın kendisi gibi ünlü olan oğlu kimmiş...
04.01.2023 23:15 - Son Güncelleme: 04.01.2023 23:15
Kuruluş Osman'da Osman Gazi'nin kayınpederi, Bala Hatun'un babası olan Şeyh Edebali karakteriyle izleyici karşısına çıkan Seda Yıldız, yayınlanan son bölümle gündem oldu.