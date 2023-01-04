17 yıl önce kaybetmişti... Anne özlemiyle yanıp tutuşan Sibel Can’dan kahreden paylaşım! Gören hem şaşırıp hem hüzünlendi...
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Sibel Can, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, 2.9 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül Sezer Cangüre'nin ölüm yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Annesi ile bir karesini yayınlayan Sibel Can, takipçilerini hem hüzünlendirdi hem de şaşırttı. İşte Sibel Canı'ın o paylaşımı...
04.01.2023 20:54 - Son Güncelleme: 04.01.2023 20:54
Henüz 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı.
Nükhet Duru'nun, Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başlayan ve 17 yaşındayken assolist olan Sibel Can, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturan Sibel Can'ın bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu.
Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşanan üç çocuk annesi Sibel Can, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.