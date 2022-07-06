7,5 aylık hamile Gupse Özay’dan bikinili deniz keyfi! Bir anda ortadan kaybolmuş hamile olduğu ortaya çıkmıştı eşi Barış Arduç...

Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları bebek haberini dört gözle bekliyordu.