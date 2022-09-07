73 yaşındaki Kadir İnanır’ın son haline bakın! Yeşilçam yıldızı takvim.com.tr objektifine yakalandı! Hala çok karizmatik...
Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başlayan ve ardından Yeşilçam'da fırtınalar estiren Kadir İnanır, Selvi Boylum Al Yazmalım, Yaban, Tatar Ramazan, Dila Hanım gibi yapımlarla hafızalara kazındı. Özellikle Türkan Şoray ile başrolü üstlendiği filmlerle beğeni toplayan usta oyuncu, kariyerinin yanı sıra karizmasıyla da yıllarca adından söz ettirdi. Attığı her adımla dikkat çeken oyuncu, şimdi ise son haliyle gündem oldu. Türk sinemasının en yakışıklı jönleri arasında yer alan İnanır, bir alışveriş merkezinde takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın objektifine yansıdı ve karizmasıyla bir kez daha hayran bıraktı. İşte Kadir İnanır'ın son hali...
07.09.2022 01:55 - Son Güncelleme: 07.09.2022 01:55
Kadir İnanır, bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.