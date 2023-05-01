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Haberler Magazin 7 yıllık evliliğin akıbeti belli oldu! Neslihan Atagül’den ters köşe! “Ruh sağlığı yerinde değil” Kadir Doğulu'nun 'imam nikahı' iddiası...

7 yıllık evliliğin akıbeti belli oldu! Neslihan Atagül’den ters köşe! “Ruh sağlığı yerinde değil” Kadir Doğulu'nun 'imam nikahı' iddiası...

Neslihan Atagül ile 7 yıl önce nikah masasına oturan Kadir Doğulu, geçen günlerde İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmişti. Görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşerken imam nikahı iddiası duyanları şaşkına çevirmişti. Tüm bunların ardından gözler Neslihan Atagül'e çevrilmiş ünlü oyuncu eşiyle el ele poz vererek sevenlerini şaşırtmıştı. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
01.05.2023 09:06 - Son Güncelleme: 01.05.2023 09:25
7 yıllık evliliğin akıbeti belli oldu! Neslihan Atagül’den ters köşe! “Ruh sağlığı yerinde değil” Kadir Doğulu’nun ’imam nikahı’ iddiası...

Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde farklı kadınlarla dans ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada hızla yayılan videonun yankıları sürerken çiftin boşanıp boşanmayacağı merak konusu oldu.

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7 yıllık evliliğin akıbeti belli oldu! Neslihan Atagül’den ters köşe! “Ruh sağlığı yerinde değil” Kadir Doğulu’nun ’imam nikahı’ iddiası...

Görüntülerin ardından tüm gözler Neslihan Atagül'e çevrildi ancak ünlü oyuncu eşiyle el ele görüntülenerek herkesi şoke etti.

7 yıllık evliliğin akıbeti belli oldu! Neslihan Atagül’den ters köşe! “Ruh sağlığı yerinde değil” Kadir Doğulu’nun ’imam nikahı’ iddiası...

Daha sonra da ikili soluğu Bakü'de aldı. Bakü'den paylaşım yapan Atagül, "Sorun yok" mesajı verdi.

7 yıllık evliliğin akıbeti belli oldu! Neslihan Atagül’den ters köşe! “Ruh sağlığı yerinde değil” Kadir Doğulu’nun ’imam nikahı’ iddiası...

Sosyal medyanın günlerce konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı.

7 yıllık evliliğin akıbeti belli oldu! Neslihan Atagül’den ters köşe! “Ruh sağlığı yerinde değil” Kadir Doğulu’nun ’imam nikahı’ iddiası...

Sarmaş dolaş dans eden ikilinin hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmeleri kafaları karıştırdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorum yaptı.

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