7 yıllık evliliğin akıbeti belli oldu! Neslihan Atagül’den ters köşe! “Ruh sağlığı yerinde değil” Kadir Doğulu'nun 'imam nikahı' iddiası...
Neslihan Atagül ile 7 yıl önce nikah masasına oturan Kadir Doğulu, geçen günlerde İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmişti. Görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşerken imam nikahı iddiası duyanları şaşkına çevirmişti. Tüm bunların ardından gözler Neslihan Atagül'e çevrilmiş ünlü oyuncu eşiyle el ele poz vererek sevenlerini şaşırtmıştı. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
01.05.2023 09:06 - Son Güncelleme: 01.05.2023 09:25
Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde farklı kadınlarla dans ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada hızla yayılan videonun yankıları sürerken çiftin boşanıp boşanmayacağı merak konusu oldu.
Görüntülerin ardından tüm gözler Neslihan Atagül'e çevrildi ancak ünlü oyuncu eşiyle el ele görüntülenerek herkesi şoke etti.
Sosyal medyanın günlerce konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı.