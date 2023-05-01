Oktay Kaynarca'nın 8 milyon TL'lik yeni oyuncağı dudak uçuklatan cinsten! Adeta bir mücevher! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı...
Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam'la ekranlarda fırtınalar estiren Oktay Kaynarca'nın yeni arabası dudak uçuklatan cinsten... 58 yaşındaki usta oyuncu çevreyi düşünerek elektrikli araca geçiş yaptı. Bu yıl satışa çıkan son model bir aracı satın alan Kaynarca'nın arabasının fiyatı ise 8 milyon TL.
01.05.2023 09:17 - Son Güncelleme: 01.05.2023 09:17