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Haberler Magazin Oktay Kaynarca'nın 8 milyon TL'lik yeni oyuncağı dudak uçuklatan cinsten! Adeta bir mücevher! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı...

Oktay Kaynarca'nın 8 milyon TL'lik yeni oyuncağı dudak uçuklatan cinsten! Adeta bir mücevher! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı...

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam'la ekranlarda fırtınalar estiren Oktay Kaynarca'nın yeni arabası dudak uçuklatan cinsten... 58 yaşındaki usta oyuncu çevreyi düşünerek elektrikli araca geçiş yaptı. Bu yıl satışa çıkan son model bir aracı satın alan Kaynarca'nın arabasının fiyatı ise 8 milyon TL.

01.05.2023 09:17 - Son Güncelleme: 01.05.2023 09:17
Oktay Kaynarca’nın 8 milyon TL’lik yeni oyuncağı dudak uçuklatan cinsten! Adeta bir mücevher! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı...

Oktay Kaynarca'nın 8 milyon TL'lik yeni oyuncağı dudak uçuklatan cinsten

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Oktay Kaynarca’nın 8 milyon TL’lik yeni oyuncağı dudak uçuklatan cinsten! Adeta bir mücevher! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı...

Hürriyet'in haberine göre; Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca da elektrikli araca geçerek çevreci oldu.

Oktay Kaynarca’nın 8 milyon TL’lik yeni oyuncağı dudak uçuklatan cinsten! Adeta bir mücevher! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı...

Ekranların başarılı isminin tercihi BMW i7 oldu. Tamamen elektrikli araç 600 km menziliyle dikkat çekiyor. Ancak aracı özel kılan ikonik tasarımı.

Oktay Kaynarca’nın 8 milyon TL’lik yeni oyuncağı dudak uçuklatan cinsten! Adeta bir mücevher! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı...

Swarovski kristal detaylarla bezenmiş ön tasarımı araca özgün bir tasarım katarken, mücevher izlenimi veriyor.

Oktay Kaynarca’nın 8 milyon TL’lik yeni oyuncağı dudak uçuklatan cinsten! Adeta bir mücevher! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı...

Bu kadar özellikli bir aracın tabii ki özel bir fiyatı var. Bu yıl satışa sunulan otomobilin fiyatı tamı tamına 8 milyon TL!

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