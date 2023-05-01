Şeyma Subaşı bekarlığa veda etmelere doyamadı dillere düştü "Ruhu yüksek olan bunlarmış" Düğüne sadece 15 kişi çağıran Şeyma...

90'LAR TEMALI BEKARLIĞA VEDA

Subaşı önceki gün 90'lar temalı bir bekarlığa veda partisi düzenledi. Subaşı'nın 90'lar temalı bekarlığa vedasında gelen bazı yorumlarsa şöyleydi:

"Ruhu yüksek olan bunlarmıymış"

"Düğününe hiçbirini çağırmamış bekarlığa vedasına niye gidiyolar"

"Ne kadar değişik var hepsi burada"

