Şeyma Subaşı bekarlığa veda etmelere doyamadı dillere düştü "Ruhu yüksek olan bunlarmış" Düğüne sadece 15 kişi çağıran Şeyma...
Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak. Bekarlığa veda partisi yapan Subaşı'nın partisi, aboneler tarafından beğenilmezken bakın, Subaşı sadece abonelere özel olan içerikleri paylaştığı için sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i engellemişti. Ardından "Ablam bile düğüne gelmiyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Subaşı, düğüne günler kala İstanbul'da 90'lar temalı bir bekarlığa veda düzenledi. O parti sosyal medyanın diline bomba gibi düştü.
01.05.2023 08:52 - Son Güncelleme: 01.05.2023 08:54
Olayların kadını Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) Marakeş'te yapacakları düğünü herkes çok merak ediyor. Merakları gidereyim; Şeyma ile Meedo, 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacak.
90'LAR TEMALI BEKARLIĞA VEDA
Subaşı önceki gün 90'lar temalı bir bekarlığa veda partisi düzenledi. Subaşı'nın 90'lar temalı bekarlığa vedasında gelen bazı yorumlarsa şöyleydi:
"Ruhu yüksek olan bunlarmıymış"
"Düğününe hiçbirini çağırmamış bekarlığa vedasına niye gidiyolar"
"Ne kadar değişik var hepsi burada"