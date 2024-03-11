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7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalmıştı! Emre Altuğ'dan kafa karıştıran aşk açıklaması! 2 çocuk babası Emre Altuğ meğer...

7 yıl Çağla Şıkel'le evli kalmıştı! Emre Altuğ'dan kafa karıştıran aşk açıklaması! Çağla Şıkel ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adlarında iki evladı olan Emre Altuğ, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Altuğ, "Kalbiniz boş mu?" sorusuna verdiği cevapla kafa karıştırdı. İşte ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un itiraf gibi yanıtı...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 09:56 Güncelleme 11 Mart 2024, 09:56
7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalmıştı! Emre Altuğ’dan kafa karıştıran aşk açıklaması! 2 çocuk babası Emre Altuğ meğer... 1

Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk da yapan ve şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalmıştı! Emre Altuğ’dan kafa karıştıran aşk açıklaması! 2 çocuk babası Emre Altuğ meğer... 2

Altuğ özellikle Çağla Şıkel'le yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerini sık sık süsledi. Ünlü şarkıcı, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.

7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalmıştı! Emre Altuğ’dan kafa karıştıran aşk açıklaması! 2 çocuk babası Emre Altuğ meğer... 3

Bu evlilikten Hüseyin Kuzey ile Uzay Tuncer adında iki evladı olan çiftin evlilikleri ise 7 yıl sonra son buldu ve günlerce konuşuldu.

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