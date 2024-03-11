7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalmıştı! Emre Altuğ'dan kafa karıştıran aşk açıklaması! 2 çocuk babası Emre Altuğ meğer...

7 yıl Çağla Şıkel'le evli kalmıştı! Emre Altuğ'dan kafa karıştıran aşk açıklaması! Çağla Şıkel ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adlarında iki evladı olan Emre Altuğ, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Altuğ, "Kalbiniz boş mu?" sorusuna verdiği cevapla kafa karıştırdı. İşte ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un itiraf gibi yanıtı...