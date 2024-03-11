9 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hakan Ural’ın partneri Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı! 3 çocuğunun babası meğer...

Yarışmacı olarak katıldığı Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde Hakan Ural ile bir televizyon programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı'nın özel hayatı merak edildi. Üç çocuk annesi ünlü sunucunun özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Nur Tuğba Namlı'nın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü çiftin romantik pozları ise sosyal medyayı salladı. Bakın Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimmiş...