4+1 evinin kapılarını açtı! Elif Karlı oğluyla yaşadığı eve bakın! Dizaynı dikkat çekti! Giyinme odasında yok yok...

Ünlü şarkıcı Elif Karlı hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Karlı şimdi ise 4+1 eviyle adından söz ettirdi.

Evrim Akın'ın programına konuk olan şarkıcı, evinin kapılarını izleyicilere açtı. Şarkıcının siyah ve kahve tonlarının hakim olduğu ev dekorasyonu dikkat çekti.

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"Manzaram çok güzel" diyen Karlı, "Evimin manzarası akşam çok güzel oluyor. Işıklar, trafik hepsi gayet güzel oluyor. Kar manzarası da çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.