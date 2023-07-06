7 günde 7 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! Canan Karatay'ın yaz kürüne uydu! 31 kiloyu şakır şakır verdi! "Günde 3 kez..."
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemde sosyal medyadaki açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ancak bu sefer gündemdeki konusu verdiği kilolar oldu. Akalın, sadece 1 haftada tam 7 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Üstelik, bu hızlı kilo verme sürecinde Canan Karatay'ın önerdiği bir besini tüketerek 36 bedene ulaştığı iddia ediliyor. Doğum kiloları dahil olmak üzere toplamda 31 kilo veren ünlü şarkıcının uyguladığı diyet ise merak konusu oldu. İşte Demet Akalın'ın uyguladığı mucize diyet...
Demet Akalın, yaz mevsimine girmeden önce diyet yapmaya başladığını ve 7 kilo verdiğini açıkladı. Ünlü sanatçının doğum kilolarıyla birlikte toplamda 31 kilo vermesi büyük ilgi çekti. İşte Canan Karatay'ın tavsiyesiyle kilo verdiren Demet Akalın diyeti...
Akalın'ın migren tedavisi gördüğü ve 1.5 ay boyunca kortizon tedavisi aldığı da ortaya çıktı. Kilolarıyla ilgili endişelerinin, sağlık sorunlarından kaynaklandığını söyleyen şarkıcı, ağrılarından kurtulmak için kilo almayı göze aldığını belirtti. Migren tedavisi sırasında oksijen tedavisine başlayan Akalın, daha yeni bir diyet programına başladığını da ifade etti.
31 KİLO VERDİ
Demet Akalın'ın doğum sonrası aldığı 31 kiloyu hızla vermek için uyguladığı iddia edilen şok diyet ise oldukça konuşuldu. Bu diyeti sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, kilo verme sürecini takipçileriyle paylaşıyor.