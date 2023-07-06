7 günde 7 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! Canan Karatay'ın yaz kürüne uydu! 31 kiloyu şakır şakır verdi! "Günde 3 kez..."

Akalın'ın migren tedavisi gördüğü ve 1.5 ay boyunca kortizon tedavisi aldığı da ortaya çıktı. Kilolarıyla ilgili endişelerinin, sağlık sorunlarından kaynaklandığını söyleyen şarkıcı, ağrılarından kurtulmak için kilo almayı göze aldığını belirtti. Migren tedavisi sırasında oksijen tedavisine başlayan Akalın, daha yeni bir diyet programına başladığını da ifade etti.