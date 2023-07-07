Mehmet Aslantuğ'dan boşanır boşanmaz bakın ne yaptı 'Nihayet Huzur' Evliliğini bitiren Arzum Onan'dan sürpriz hareket!

27 yıldır evli olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanmıştı. Aralarında ihanet ve psikolojik şiddet yaşandığı iddia edilen ikili konuşulanları yalanlamış ve sosyal medya hesaplarından birbirlerini paylaşarak kötü ayrılmadıklarını vurgulamıştı. Arzum Onan'dan haftalar sonra yeni bir hamle geldi. Zorlu günleri geride bırakan Onan arkadaşlarını da yanına aldı tatile çıktı. İlk fotoğraf da az evvel geldi. Makyajsız hali beğeni topladı. İşte detaylar...