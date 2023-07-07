Mehmet Aslantuğ'dan boşanır boşanmaz bakın ne yaptı 'Nihayet Huzur' Evliliğini bitiren Arzum Onan'dan sürpriz hareket!
27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan'dan sürpriz hamle! Geçtiğimiz Mayıs ayında evliliklerini 10 dakikada noktalayan çift adliye çıkışı el ele görüntülenince herkesi şaşırtmıştı. Onan'dan bugün yeni paylaşım geldi. Mehmet Aslantuğ'dan boşanır boşanmaz bakın ne yaptı 'Nihayet Huzur'
27 yıldır evli olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanmıştı. Aralarında ihanet ve psikolojik şiddet yaşandığı iddia edilen ikili konuşulanları yalanlamış ve sosyal medya hesaplarından birbirlerini paylaşarak kötü ayrılmadıklarını vurgulamıştı. Arzum Onan'dan haftalar sonra yeni bir hamle geldi. Zorlu günleri geride bırakan Onan arkadaşlarını da yanına aldı tatile çıktı. İlk fotoğraf da az evvel geldi. Makyajsız hali beğeni topladı. İşte detaylar...
1 çocukları bulunan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ evliliklerini bitirdi. Çiftin 29 Mayıs'ta boşanma davası görüldü.
'Sıcak Saatler' dizinde başlayan büyük aşkın neden bittiğini kimse tam olarak anlayamazken Mehmet Aslantuğ hakkında ihanet ve psikolojik şiddet iddiaları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un yalanladığı yeni aşk iddialarında en büyük destekçisi yine eski eşi Arzum Onan olmuştu.