Bir sen eksiktin! "Kurban Bayramı'na katliam ayı diyelim" Başak Sayan'dan sonra Hatice'den çizmeyi aşan Kurban Bayramı sözleri

Sayan'ın tepki çeken ifadeleri şu şekildeydi:

"Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın. Kurban kesmeyi İslam'ın şartı sananların yaşadığı ülke… Bazen ne işim var burada diyorum… İlk emri Oku olan dininin şartlarında hayvan katli olduğunu sanıyor. Dahası bunun emir olduğunu zannediyor."