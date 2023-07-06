Bir sen eksiktin! "Kurban Bayramı'na katliam ayı diyelim" Başak Sayan'dan sonra Hatice'den çizmeyi aşan Kurban Bayramı sözleri
Başak Sayan ile Burcu Güneş'in haddini aşan "Kurban Bayramı" sözleri sonrası bir skandal açıklama da şarkıcı Hatice'den geldi. Kurban Bayramı hakkında, Başak Sayan "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz.", Burcu Güneş ise "Bence cinayetten başka bir anlamı yok yani." ifadelerini kullanmıştı. Çizmeyi aşan bu açıklamalara şarkıcı Hatice de katıldı. İşte Hatice'nin tepki yağan o sözleri...
Burcu Güneş ile Başak Sayan'ın, Kurban Bayramı hakkında haddini aşan ifadelerinin ardından bir açıklama da şarkıcı Hatice'den geldi. İşte detaylar...
Uzun süredir ortalarda olmayan oyuncu Başak Sayan, yeniden gündeme olmak için Kurban Bayramı'nda tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.
Sayan'ın tepki çeken ifadeleri şu şekildeydi:
"Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın. Kurban kesmeyi İslam'ın şartı sananların yaşadığı ülke… Bazen ne işim var burada diyorum… İlk emri Oku olan dininin şartlarında hayvan katli olduğunu sanıyor. Dahası bunun emir olduğunu zannediyor."
"BUNUN CİNAYETTEN BAŞKA BİR ANLAMI YOK"
Bir açıklama da Burcu Güneş'ten gelmişti. "Hayvanlara acı çektireceksek bunun cinayetten başka bir anlamı yok" diyen Güneş şu sözleri kullanmıştı: