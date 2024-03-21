7 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay’dan samimi açıklamalar! “Türkiye'de doğum yapmak istiyoruz”

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında Berk Oktay ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, geçen aylarda ise bebek müjdesi verdi. Şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift, doğum öncesi samimi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...