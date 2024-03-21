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7 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay’dan samimi açıklamalar! “Türkiye'de doğum yapmak istiyoruz”

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında Berk Oktay ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, geçen aylarda ise bebek müjdesi verdi. Şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift, doğum öncesi samimi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 11:31 Güncelleme 21 Mart 2024, 11:31
7 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay’dan samimi açıklamalar! “Türkiye’de doğum yapmak istiyoruz” 1

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterine hayat veren oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında nikah masasına oturdu.

7 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay’dan samimi açıklamalar! “Türkiye’de doğum yapmak istiyoruz” 2

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, geçen aylarda ise bebek müjdesi verdi.

7 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay’dan samimi açıklamalar! “Türkiye’de doğum yapmak istiyoruz” 3

Atiksoy, bir paylaşımında "Yolu yarıladık kızçem! Allah'ıma hamd olsun" ifadelerini kullanarak kızı olacağını açıkladı.

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