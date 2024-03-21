İsmail Hacıoğlu’nun en acı günü! “Menekşe gözlüm” dediği annesi vefat etti! Kaleme aldığı satırlar yürek yaktı

Bir İstanbul Masalı, Mahkum, Ayla, Kabadayı ve daha nicesinde rol alan oyuncu İsmail Hacıoğlu'ndan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun annesi Gökçen Hacıoğlu, vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan İsmail Hacıoğlu'nun kaleme aldığı satırlar yürek yaktı. İşte anne acısıyla sarsılan İsmail Hacıoğlu'nun o paylaşımı...
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'ndan bu kez kötü haber geldi.
İsmail Hacıoğlu'nun annesi Gökçen Hacıoğlu, yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan İsmail Hacıoğlu'nun kaleme aldığı satırlar yürek yaktı.
Instagram hesabından önce annesinin mezarının fotoğrafını paylaşan Hacıoğlu, sonra da ailesiyle verdiği bir pozu yayınladı.