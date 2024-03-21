Büşra Pekin, Yaban Çiçekleri’ndeki rolüyle izleyiciyi şaşırtacak!

1 Berna'nın derinlikli bir karakter olduğuna dikkat çeken Pekin, şunları paylaştı; "Berna, ailenin gelini. Sonradan aileye dahil olan enteresan bir karakter.

2 Dışa gösterdiğinin yüzünün arkasında çok daha derin bir hikayesi var. Stratejist, manipülatif, zeki, güzelliğini ve dişiliğini kullanan bir yerde. Güler yüzünün altında içinde fırtınalar kopan biri."