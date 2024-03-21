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Büşra Pekin, Yaban Çiçekleri’ndeki rolüyle izleyiciyi şaşırtacak!

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin dikkat çeken yeni dizisi "Yaban Çiçekleri"nde Berna'ya hayat veren Büşra Pekin projeyi ve hazırlık sürecini anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 11:42 Güncelleme 21 Mart 2024, 11:42
Büşra Pekin, Yaban Çiçekleri’ndeki rolüyle izleyiciyi şaşırtacak! 1

Berna'nın derinlikli bir karakter olduğuna dikkat çeken Pekin, şunları paylaştı; "Berna, ailenin gelini. Sonradan aileye dahil olan enteresan bir karakter.

Büşra Pekin, Yaban Çiçekleri’ndeki rolüyle izleyiciyi şaşırtacak! 2

Dışa gösterdiğinin yüzünün arkasında çok daha derin bir hikayesi var. Stratejist, manipülatif, zeki, güzelliğini ve dişiliğini kullanan bir yerde. Güler yüzünün altında içinde fırtınalar kopan biri."

Büşra Pekin, Yaban Çiçekleri’ndeki rolüyle izleyiciyi şaşırtacak! 3

Berna'nın kendisinden uzak bir karakter olduğunu söyleyen başarılı oyuncu hikaye ve hazırlık sürecini de bu şekilde özetledi; "Berna, hedefine inanıyor ve uğruna savaşıyor.

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