7 aylık eşi Demet Özdemir’le boşanacakları konuşuluyordu! Oğuzhan Koç’un görüntüleri olay oldu! “Demet’in ahı tutmuş gibi...”

Birsen Altuntaş'ın 'evli bir oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalktı ve isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutuldu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patladı.