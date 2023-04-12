7 aylık eşi Demet Özdemir’le boşanacakları konuşuluyordu! Oğuzhan Koç’un görüntüleri olay oldu! “Demet’in ahı tutmuş gibi...”
Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, 7 ay önce Demet Özdemir ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ancak attıkları her adımla adlarından söz ettiren çiftin, evliliklerinde kriz çıktı. Ünlü çiftin boşanacakları iddia edildi. Evlilik yüzüklerini takmayarak iddiaları güçlendiren Oğuzhan Koç, bir film galasında kameralara yansıdı. Ünlü oyuncunun galadan görüntüleri ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyanın diline düşen Koç için "Demet'in ahı tutmuş gibi", "Oğuzhan bunu sana Demet mi yaptırdı? Eğer öyleyse ses ver" yorumları yapıldı. İşte detaylar...
12.04.2023 00:28 - Son Güncelleme: 12.04.2023 00:30
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 7 ay önce görkemli bir düğünle evlendi. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğün töreni günlerce magazin manşetlerini süsledi.
Ancak geçen günlerde Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanacakları iddiasıyla gündeme geldi.
Birsen Altuntaş'ın 'evli bir oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalktı ve isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutuldu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patladı.
Hürriyet'tin konuyla ilgili haberinde şunlar kaydedildi: "26 Şubat'ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için İhtiyaç Haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı.