7 ay önce doğum yapan Adriana Lima’nın son haline bakın! 41’lik Adriana Lima bir döndü pir döndü! Kilolu halini unutun...
Andre Lemmers ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve geçen sene bebek sahibi olan model Adriana Lima, doğumdan 4 ay sonra ilk kez podyuma çıktı ve fazla kilolarıyla çok konuşuldu. 7 ay önce üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşayan Lima için "Eski halinden eser yok" yorumu yapıldı. Attığı her adımla dikkat çeken Lima, sosyal medya hesabında yayınladığı son haliyle ise herkesi şaşkına çevirdi. Doğum kilolarından hızla kurtulan ünlü model, "Küllerinden yeniden doğdu" dedirtti. İşte 41 yaşındaki dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın o paylaşımı...
12.04.2023 01:47 - Son Güncelleme: 12.04.2023 01:47
Eski eşi Marko Jaric ile evliliğinden iki kızı olan Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile beraberliğinden olan oğlunu kısa süre önce kucağına almıştı.