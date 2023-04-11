RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 7,7’lik asrın felaketinde enkaz altında kalmıştı! Derya Uluğ’dan alkışlık hareket! Vefat eden fenomen Taha Duymaz’ın ardından...

7,7’lik asrın felaketinde enkaz altında kalmıştı! Derya Uluğ’dan alkışlık hareket! Vefat eden fenomen Taha Duymaz’ın ardından...

Çektiği yemek videolarıyla adını duyuran Taha Duymaz, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde enkaz altında kalmıştı. Depremin 12'nci gününde Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Taha Duymaz'ın vefatının ardından şarkıcı Derya Uluğ'dan alkışlık bir hareket geldi. Hatay'a giden Uluğ, "Senin hayalin sen gidince benim hayalim olmuştu" diyerek Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
11.04.2023 23:19 - Son Güncelleme: 12.04.2023 00:24
7,7’lik asrın felaketinde enkaz altında kalmıştı! Derya Uluğ’dan alkışlık hareket! Vefat eden fenomen Taha Duymaz’ın ardından...

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7,7’lik asrın felaketinde enkaz altında kalmıştı! Derya Uluğ’dan alkışlık hareket! Vefat eden fenomen Taha Duymaz’ın ardından...

Depremden 12 gün sonra acı haber geldi. Duymaz ve kardeşleri Umut ile Melek'in cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi.

Derya Uluğ'dan alkışlık hareket | VİDEO

7,7’lik asrın felaketinde enkaz altında kalmıştı! Derya Uluğ’dan alkışlık hareket! Vefat eden fenomen Taha Duymaz’ın ardından...

CNZ BURAK DUYURDU
'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir, acı haberi, "Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan baş sağlığı diliyorum" sözleriyle duyurdu.

7,7’lik asrın felaketinde enkaz altında kalmıştı! Derya Uluğ’dan alkışlık hareket! Vefat eden fenomen Taha Duymaz’ın ardından...

"HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"
Acısını takipçileriyle paylaşan abla Semiha Duymaz da şu ifadeleri kullandı: "Kaybımız büyük... Ailem ve ben bu süreçte bizim yanımızda olan, olmak isteyip, olmayan telefonla ve sosyal medya aracılığı ile yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.

7,7’lik asrın felaketinde enkaz altında kalmıştı! Derya Uluğ’dan alkışlık hareket! Vefat eden fenomen Taha Duymaz’ın ardından...

Özellikle belirtmek isterim ki; Instagram hesabımı kapatıyorum. Bu son paylaşımım olacak. Bundan sonra paylaşılan hiçbir şey beni ve ailemi temsil etmiyor. Herkesten Allah razı olsun. Allah bizlere ve sevenlerine sabır versin"

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