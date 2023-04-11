7,7’lik asrın felaketinde enkaz altında kalmıştı! Derya Uluğ’dan alkışlık hareket! Vefat eden fenomen Taha Duymaz’ın ardından...
Çektiği yemek videolarıyla adını duyuran Taha Duymaz, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde enkaz altında kalmıştı. Depremin 12'nci gününde Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Taha Duymaz'ın vefatının ardından şarkıcı Derya Uluğ'dan alkışlık bir hareket geldi. Hatay'a giden Uluğ, "Senin hayalin sen gidince benim hayalim olmuştu" diyerek Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi. İşte detaylar...
11.04.2023 23:19 - Son Güncelleme: 12.04.2023 00:24
Çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kaldı.
Depremden 12 gün sonra acı haber geldi. Duymaz ve kardeşleri Umut ile Melek'in cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi.
CNZ BURAK DUYURDU
'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir, acı haberi, "Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan baş sağlığı diliyorum" sözleriyle duyurdu.