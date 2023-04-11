7,7’lik asrın felaketinde enkaz altında kalmıştı! Derya Uluğ’dan alkışlık hareket! Vefat eden fenomen Taha Duymaz’ın ardından...

"HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Acısını takipçileriyle paylaşan abla Semiha Duymaz da şu ifadeleri kullandı: "Kaybımız büyük... Ailem ve ben bu süreçte bizim yanımızda olan, olmak isteyip, olmayan telefonla ve sosyal medya aracılığı ile yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.