23 yıl önce teşhis konulmuştu! Safiye Soyman MS hastası oğlunun eski halini paylaştı! İlk yorum sıkı dostu Seda Sayan’dan...

Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Soyman, 23 yıl önce kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan oğlu Harun Akaröz ile bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.