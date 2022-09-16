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Haberler Magazin 23 yıl önce teşhis konulmuştu! Safiye Soyman MS hastası oğlunun eski halini paylaştı! İlk yorum sıkı dostu Seda Sayan’dan...

23 yıl önce teşhis konulmuştu! Safiye Soyman MS hastası oğlunun eski halini paylaştı! İlk yorum sıkı dostu Seda Sayan’dan...

Kariyerinin yanı sıra hayat arkadaşı Faik Öztürk ile yaşadığı birliktelikle de sık sık magazin gündeminde yer alan Safiye Soyman, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, 23 yıl önce kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan oğlu Harun Akaröz ile bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Şarkıcının Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun Akaröz'le yaptığı paylaşımı binlerce beğeni alırken ilk yorum Soyman'ın sıkı dostu Seda Sayan'dan geldi. İşte o paylaşım...

16.09.2022 22:28 - Son Güncelleme: 16.09.2022 22:28
23 yıl önce teşhis konulmuştu! Safiye Soyman MS hastası oğlunun eski halini paylaştı! İlk yorum sıkı dostu Seda Sayan’dan...

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sanat hayatının yanı sıra Faik Öztürk ile yaşadığı aşk ve sıkı dostun Seda Sayan ile diyaloglarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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23 yıl önce teşhis konulmuştu! Safiye Soyman MS hastası oğlunun eski halini paylaştı! İlk yorum sıkı dostu Seda Sayan’dan...

Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Soyman, 23 yıl önce kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan oğlu Harun Akaröz ile bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

23 yıl önce teşhis konulmuştu! Safiye Soyman MS hastası oğlunun eski halini paylaştı! İlk yorum sıkı dostu Seda Sayan’dan...

Ünlü şarkıcı, paylaşımın altına da "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik, Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik" notunu ekledi.

23 yıl önce teşhis konulmuştu! Safiye Soyman MS hastası oğlunun eski halini paylaştı! İlk yorum sıkı dostu Seda Sayan’dan...

Şarkıcının Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun Akaröz'le yaptığı paylaşımı binlerce beğeni alırken ilk yorum Soyman'ın sıkı dostu Seda Sayan'dan geldi.

23 yıl önce teşhis konulmuştu! Safiye Soyman MS hastası oğlunun eski halini paylaştı! İlk yorum sıkı dostu Seda Sayan’dan...

Seda Sayan, Safiye Soyman'ın paylaşımına kalp ve nazar boncuğu emojileri ile karşılık verdi.

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