23 yıl önce teşhis konulmuştu! Safiye Soyman MS hastası oğlunun eski halini paylaştı! İlk yorum sıkı dostu Seda Sayan’dan...
Kariyerinin yanı sıra hayat arkadaşı Faik Öztürk ile yaşadığı birliktelikle de sık sık magazin gündeminde yer alan Safiye Soyman, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, 23 yıl önce kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan oğlu Harun Akaröz ile bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Şarkıcının Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun Akaröz'le yaptığı paylaşımı binlerce beğeni alırken ilk yorum Soyman'ın sıkı dostu Seda Sayan'dan geldi. İşte o paylaşım...
16.09.2022 22:28 - Son Güncelleme: 16.09.2022 22:28
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sanat hayatının yanı sıra Faik Öztürk ile yaşadığı aşk ve sıkı dostun Seda Sayan ile diyaloglarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
Şarkıcının Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun Akaröz'le yaptığı paylaşımı binlerce beğeni alırken ilk yorum Soyman'ın sıkı dostu Seda Sayan'dan geldi.