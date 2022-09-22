64 yaşındaki Zerrin Özer sevenlerini kahretmişti! Yeni gelişme yaşandı! “Dayanamıyorum” diyerek sosyal medyadan duyurdu
64 yaşındaki Zerrin Özer sevenlerini kahretmişti! Ünlü sanatçı Zerrin Özer, geçen aylarda vasiyetine dair açıklama yapmıştı. Vefatının ardından sonra yapılmasını istemediği şeyleri dile getiren Özer, sürpriz kararıyla da herkesi şaşırtmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatıyla ilgili önemli kararı duyuran Özer, sevenlerini kahretmişti. Ünlü sanatçının cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Müziği bıraktığını söyleyen Zerrin Özer, "Dayanamıyorum" diyerek kararını değiştirdiğini açıkladı. İşte detaylar...
22.09.2022 19:42 - Son Güncelleme: 22.09.2022 19:42
Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zerrin Özer, Hurma adlı köpeğinin vefatıyla sarsıldı ve zor günler geçirdi.
10-15 tane ilaç içip, intihar ettiği bu nedenle hastanelik olduğu iddialarıyla gündeme gelen Zerrin Özer cephesinden ilk açıklama menajeri Haluk Şentürk'ten geldi.