Mine Tugay süper mini elbisesiyle paylaştı! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde!
Mine Tugay süper mini elbisesiyle paylaştı! Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay, Instagram'da eski fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününü es geçmedi. Ünlü oyuncu süper mini elbisesi ile verdiği bir pozu 'tbt' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayafası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan o pozu...
22.09.2022 20:30 - Son Güncelleme: 22.09.2022 20:30