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Haberler Magazin Mine Tugay süper mini elbisesiyle paylaştı! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde!

Mine Tugay süper mini elbisesiyle paylaştı! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde!

Mine Tugay süper mini elbisesiyle paylaştı! Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay, Instagram'da eski fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününü es geçmedi. Ünlü oyuncu süper mini elbisesi ile verdiği bir pozu 'tbt' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayafası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan o pozu...

22.09.2022 20:30 - Son Güncelleme: 22.09.2022 20:30
Mine Tugay süper mini elbisesiyle paylaştı! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde!

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram'da eski fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününü es geçmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mine Tugay süper mini elbisesiyle paylaştı! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde!

Tugay, süper mini elbisesi ile verdiği bir pozu 'tbt' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay süper mini elbisesiyle paylaştı! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde!

Yaklaşık 4 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mine Tugay süper mini elbisesiyle paylaştı! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde!

Paylaşım, birçok magazin ve fan sayafası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Mine Tugay süper mini elbisesiyle paylaştı! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde!

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Söz konusu fotoğraf kısa sürede binlerce yorum aldı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Tugay'ın paylaşımını beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak eleştirdi.

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