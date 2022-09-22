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37 yaşındaki Ümit Erdim ikinci kez baba oldu! Seda Erdim doğum öncesi pozuyla dikkat çekti! Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi...

37 yaşındaki Ümit Erdim ikinci kez baba oldu! Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Arif karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturdu. 2018 yılında ilk çocukları Ses Erdim'i kucaklarına alan çift, bugün ikinci bebeklerine kavuştu. Ünlü oyuncunun eşi Seda Erdim, doğum öncesi verdiği pozla ise dikkat çekti. İşte detaylar...

22.09.2022 18:15 - Son Güncelleme: 22.09.2022 18:15
37 yaşındaki Ümit Erdim ikinci kez baba oldu! Seda Erdim doğum öncesi pozuyla dikkat çekti! Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi...

2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ümit Erdim, Seda Erdim ile Mayıs 2017'de nikah masasına oturmuştu.

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37 yaşındaki Ümit Erdim ikinci kez baba oldu! Seda Erdim doğum öncesi pozuyla dikkat çekti! Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi...

Seda Erdim ile Ümit Erdim, 2018'de de kızları Ses Erdim'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

37 yaşındaki Ümit Erdim ikinci kez baba oldu! Seda Erdim doğum öncesi pozuyla dikkat çekti! Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi...

Kızları Ses'in dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Ümit Erdim, Ela adını verdikleri ikinci çocuklarına da kavuştu.

37 yaşındaki Ümit Erdim ikinci kez baba oldu! Seda Erdim doğum öncesi pozuyla dikkat çekti! Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi...

"BİRAZ ÖNCE ARAMIZA KATILDI"
Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Ümit Erdim, şu ifadeleri kullandı: "Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı"

37 yaşındaki Ümit Erdim ikinci kez baba oldu! Seda Erdim doğum öncesi pozuyla dikkat çekti! Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi...

Çiçeği burnunda anne Seda Erdim'in doğum öncesi verdiği poz da sosyal medyada gündem oldu.

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