37 yaşındaki Ümit Erdim ikinci kez baba oldu! Seda Erdim doğum öncesi pozuyla dikkat çekti! Hayat Bilgisi’nin Arif’iydi...
37 yaşındaki Ümit Erdim ikinci kez baba oldu! Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Arif karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturdu. 2018 yılında ilk çocukları Ses Erdim'i kucaklarına alan çift, bugün ikinci bebeklerine kavuştu. Ünlü oyuncunun eşi Seda Erdim, doğum öncesi verdiği pozla ise dikkat çekti. İşte detaylar...
22.09.2022 18:15 - Son Güncelleme: 22.09.2022 18:15
2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ümit Erdim, Seda Erdim ile Mayıs 2017'de nikah masasına oturmuştu.
Seda Erdim ile Ümit Erdim, 2018'de de kızları Ses Erdim'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Kızları Ses'in dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Ümit Erdim, Ela adını verdikleri ikinci çocuklarına da kavuştu.
"BİRAZ ÖNCE ARAMIZA KATILDI"
Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Ümit Erdim, şu ifadeleri kullandı: "Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı"