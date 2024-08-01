61'lik türkücü 'yumurta' diyetiyle göbek yağlarını eritti! 2 ayda 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti; 'Her sabah 2 adet...'

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9 çocuk babası olmasına rağmen gençlere taş çıkartan bir fiziğe sahip olan İzzet Yıldızhan, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. 60 yaşındaki ünlü türkücü, sadece 2 ay gibi kısa bir sürede tam 8 kilo vererek herkesi şaşırttı. Peki, Yıldızhan'ı bu kadar hızlı ve sağlıklı bir şekilde zayıflatan diyetin sırrı ne?