61'lik türkücü 'yumurta' diyetiyle göbek yağlarını eritti! 2 ayda 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti; 'Her sabah 2 adet...'

Türk müziğinin güçlü sesi İzzet Yıldızhan, son dönemde verdiği kilolarla gündemde. Sadece 2 ay gibi kısa bir sürede 8 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı, sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor. Peki, Yıldızhan'ı bu kadar kısa sürede iğne ipliğe döndüren diyetin sırrı ne? İşte merak edilen formül...
9 çocuk babası olmasına rağmen gençlere taş çıkartan bir fiziğe sahip olan İzzet Yıldızhan, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. 60 yaşındaki ünlü türkücü, sadece 2 ay gibi kısa bir sürede tam 8 kilo vererek herkesi şaşırttı. Peki, Yıldızhan'ı bu kadar hızlı ve sağlıklı bir şekilde zayıflatan diyetin sırrı ne?
2 AYDA MUM GİBİ OLDU
Şimdilerde bir çok ünlü isim verdiği kilolar ile gündeme geliyor. Bu kez güzel bir haber de İzzet Yıldızhan'dan geldi. 2 ayda tam 8 kilo verdiğini açıklayan Yıldızhan sırrını da verdi.