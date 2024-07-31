3 kez evlenen Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı! 2 yıl sürmüş! Meğer Bülent Şakrak ve Engin Akgün’den önce...

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ceyda Düvenci, son olarak eski eşi Bülent Şakrak'ın ikinci evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Akgün ile paylaşım yapması üzerine gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2008-2013 yılları arasında kızı Melisa'nın babası Engin Akgün'le evli kalan ve üçüncü evliliğini de Bülent Şakrak'la yapan Düvenci'nin özellikle ilk eşi merak edildi. Şimdilerde Güçlü Mete ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ceyda Düvenci'nin ilk eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı.
Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
8 yıllık eski eşi Bülent Şakrak'ın ikinci evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Akgün ile paylaşım yapması üzerine gündeme gelen Ceyda Düvenci'nin hayatı merak edildi.
2008-2013 yılları arasında evli kaldığı Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı olan ve Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten de Ali adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Düvenci'nin özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.