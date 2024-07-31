Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ünlü model Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Milyonluk yüzüğü dikkat çekti

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan Ayça Çağla Altunkaya, dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'nın kızlarıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş yaparken kameralara yansıyan Altunkaya, evlilik sorularına yanıt vermekten kaçındı. Altunkaya'nın parmağındaki 5 milyon TL olduğu iddia edilen tektaşı ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Başından üç evlilik geçen Acun Ilıcalı, uzun bir süre önce Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı.
Ilıcalı'nın sevgilisi Altunkaya, önceki gün dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'nın kızlarıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.
Alışveriş yaparken kameralara yansıyan Altunkaya, evlilik sorularına yanıt vermekten kaçındı.