Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ünlü model Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Milyonluk yüzüğü dikkat çekti

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan Ayça Çağla Altunkaya, dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'nın kızlarıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş yaparken kameralara yansıyan Altunkaya, evlilik sorularına yanıt vermekten kaçındı. Altunkaya'nın parmağındaki 5 milyon TL olduğu iddia edilen tektaşı ise dikkat çekti. İşte detaylar...